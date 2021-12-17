Россияне смогут оплачивать «взглядом» обеды в поездах

В Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» ОАО «Российские железные дороги» РЖД) в тестовом режиме запустили сервис по оплате услуг FacePay в вагонах-бистро поездов «Сапсан». О возможности оплачивать обеды «взглядом» россиянам рассказал представитель холдинга в беседе с РИА Новости.

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«ОАО "РЖД" и Visa тестируют сервис по оплате услуг вагонов-бистро высокоскоростных поездов "Сапсан", курсирующих между Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, при помощи биометрических данных», — заявил собеседник агентства и добавил, что воспользоваться FacePay отечественные туристы смогут уже до конца 2021 года.

По его словам, для запуска нового проекта составы были оборудованы специальными терминалами.

«Чтобы воспользоваться сервисом, пассажир может установить приложение OVISION на смартфон (для iOS или Android) и зарегистрироваться», — отметили в компании и пояснили, что в приложение необходимо будет внести номер телефона, данные карты любой платежной системы и сделать несколько фотографий для сохранения биометрических данных.

Также в холдинге добавили, что при оплате картой Visa пассажирам будет предоставляться скидка на заказ в размере 20 процентов.