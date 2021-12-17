В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 73.73EUR 83.50
Войти в почту
1 час назад

Умерла актриса фильма «Ирония судьбы» Елена Наумкина

Умерла советская, российская актриса театра, кино и телевидения Елена Наумкина. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Умерла актриса фильма «Ирония судьбы» Елена Наумкина
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Артистка, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», скончалась в четверг, 16 декабря, в возрасте 73 лет. Причины ее смерти не уточняется.

Умер актер Андрей Мягков

Елена Алексеевна Наумкина родилась 24 мая 1948 года. По окончании Высшего театрального училища имени Щукина в 1971 году была принята в труппу МХАТ. После раздела учреждения на два коллектива — служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Там Наумкина проработала до 2007 года.

Дебют актрисы на большом экране состоялся в 1969 году, она сыграла главную роль в картине Динары Асановой «Рудольфио». Широкому зрителю Наумкина также известна по таким лентам, как «Сумка инкассатора», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Возвращение Будулая», «Дом у кольцевой дороги», «Ожидание», по киноальманаху «Этот фантастический мир» и другим фильмам.

Общество,Елена Наумкина,Динара Асанова,Андрей Мягков,Татьяна Доронина,
15
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители