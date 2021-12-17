Умерла актриса фильма «Ирония судьбы» Елена Наумкина

Умерла советская, российская актриса театра, кино и телевидения Елена Наумкина. Об этом сообщается на портале «Кино-театр.ру».

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Артистка, известная по фильму «Ирония судьбы, или С легким паром!», скончалась в четверг, 16 декабря, в возрасте 73 лет. Причины ее смерти не уточняется.

Елена Алексеевна Наумкина родилась 24 мая 1948 года. По окончании Высшего театрального училища имени Щукина в 1971 году была принята в труппу МХАТ. После раздела учреждения на два коллектива — служила в МХАТе имени Горького под руководством Татьяны Дорониной. Там Наумкина проработала до 2007 года.