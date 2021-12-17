Более 3,5 млн молодых людей оформили "Пушкинскую карту"

Свыше 3,5 млн молодых людей получили "Пушкинскую карту" за четыре месяца действия программы. При этом общий объем потраченных средств на билеты по программе превысил 1,4 млрд рублей, заявила в пятницу вице-премьер России Татьяна Голикова .

"Всего за четыре месяца "Пушкинскую карту" получили более 3,5 млн молодых людей. Из них объем средств, которые держатели карт потратили в учреждениях культуры, превышает 1 млрд 420 млн рублей. Приобретено свыше 2,2 млн билетов", - сказала она на заседании правительственного совета по развитию отечественной кинематографии в пятницу.

Она напомнила, что с 1 января 2022 года объем средств на карте вырастет до 5 тыс. рублей.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. В период с 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляется 3 тыс. рублей, в следующем году сумму планируют увеличить. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.