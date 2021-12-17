Россияне раскрыли отношение к онлайн-покупке продуктов

Россияне даже в условиях пандемии не спешат переводить все свои покупки в онлайн-формат. Так, согласно опросу, продукты и товары для дома жители России предпочитают покупать в обычных магазинах. В интернете же чаще приобретают бытовую технику, одежду и обувь.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Согласно результатам опроса, 85 процентов респондентов выбирают и покупают продукты питания в обычных магазинах и только 7 процентов заказывают через интернет. Первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев отметил, что это связано с привычками россиян: многим хочется лично отобрать товары, проверить сроки годности, не полагаться на доставку.

Более половины опрошенных признались, что на их смартфонах уже установлены приложения крупных гипермаркетов и маркетплейсов. Боле 70 процентов участников опроса отметили, что за год хотя бы раз совершали покупки в российских интернет-магазинах, 38 процентов пользовались также иностранными платформами. При этом рост популярности интернет-заказов затронул все возрастные категории — от 18 до 65 лет и старше.

В опросе приняли участие около пяти тысяч россиян старше 18 лет, имеющих доступ к сети Интернет, передает издание «Профиль».