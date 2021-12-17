В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 73.57EUR 83.16
Войти в почту
2 часа назад

Опрос показал отношение россиян к онлайн-покупке продуктов

Россияне даже в условиях пандемии не спешат переводить все свои покупки в онлайн-формат. Так, согласно опросу, продукты и товары для дома жители России предпочитают покупать в обычных магазинах. В интернете же чаще приобретают бытовую технику, одежду и обувь.

Россияне раскрыли отношение к онлайн-покупке продуктов
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Согласно результатам опроса, 85 процентов респондентов выбирают и покупают продукты питания в обычных магазинах и только 7 процентов заказывают через интернет. Первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев отметил, что это связано с привычками россиян: многим хочется лично отобрать товары, проверить сроки годности, не полагаться на доставку.

Более половины опрошенных признались, что на их смартфонах уже установлены приложения крупных гипермаркетов и маркетплейсов. Боле 70 процентов участников опроса отметили, что за год хотя бы раз совершали покупки в российских интернет-магазинах, 38 процентов пользовались также иностранными платформами. При этом рост популярности интернет-заказов затронул все возрастные категории — от 18 до 65 лет и старше.

В опросе приняли участие около пяти тысяч россиян старше 18 лет, имеющих доступ к сети Интернет, передает издание «Профиль».

До этого эксперт Елена Павлова призвала воздержаться от покупки красной икры к Новому году заранее.

Общество,Вадим Радаев,Елена Павлова,ВШЭ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители