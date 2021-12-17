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42 минуты назад

В Подмосковье заметили розовых собак

В подмосковном Долгопрудном появились собаки, шерсть которых окрашена в ярко-розовый цвет. Как сообщает РЕН ТВ, местные жители обвиняют в происходящем местный фармацевтический завод.

В Подмосковье заметили розовых собак
Фото: vk.comvk.com

В свою очередь, на предприятии заявили, что они не причем и подобных красителей они не производят, как и токсичных отходов. Что стало причиной подобного изменения цвета шерсти у собак — пока неизвестно.

Напомним, что год назад аналогичный случай произошел в Дзержинске — там шерсть собак окрасилась в голубой цвет. Предположительно, они могли испачкаться в остатках химических веществ. Животных заметили возле завода "Оргстекло" — в прошлом одного из крупнейших химпредприятий Нижегородской области, специализировавшегося на выпуске акрилового стекла и синильной кислоты.

Конкурсный управляющий предприятия, которое было признано банкротом в 2015 году, отметил, что на территории осталось множество заброшенных в зданий, в одном из которых мог остаться краситель.

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