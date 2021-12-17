Пока вы в маске: неожиданный сценарий распространения «омикрона»

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Российский иммунолог спрогнозировал сценарий распространения омикрон-штамма

Омикрон-штамм коронавируса может перейти к грызунам и другим животным и остаться в этой популяции. Такой сценарий распространения южноафриканского штамма спрогнозировал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, сообщает Ura.ru. «Штамм омикрон нацелен на максимальное накопление на планете, формируя массивный посевной материал, в результате вирус найдет кого-то из животных, с кем уживется. Если дальше жить он будет на каких-то грызунах, либо в тиграх, в мартышках, в ком угодно, это будет очередная природно-очаговая инфекция», — сказал Жемчугов. Российский иммунолог считает, что из-за формирования коллективного иммунитета к COVID-19 омикрон будет искать нового хозяина, иммунитет которого не уничтожит его.

Главы Минздравов стран G7 назвали штамм "омикрон" самой опасной угрозой

Новый штамм коронавируса "омикрон" является наибольшей угрозой для глобального здравоохранения. Об этом заявили министры здравоохранения стран G7 ("Большой семерки" - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), соответствующее сообщение опубликовано на сайте британского ведомства. "Глубоко обеспокоенные ростом числа случаев заболевания, министры согласились с тем, что эти события следует рассматривать как самую большую текущую угрозу для глобального общественного здравоохранения", — говорится в заявлении Минздрава Великобритании. Главы Министерств здравоохранения "Большой семерки" также пришли к выводу, что прервать распространение "омикрона" может совместная работа: равный доступ к диагностике, секвенированию геномов вируса, вакцинам и терапевтическим средствам.

Выявлена опасность образования тромбов у перенесших "омикрон"-штамм

Врач-кардиолог, руководитель временного COVID-стационара Заурбек Шугушев рассказал изданию радио Sputnik, будет ли постковидный синдром после коронавирусной инфекции, вызванной "омикрон"-штаммом, отличаться от последствий других вариантов вируса. Постковидный синдромом вызывает недомогание, которое в течение долгого времени могут испытывать люди, перенесшие COVID-19. Чаще всего пациенты жалуются на сбои в сердечно-сосудистой системе. По словам Шугушева, скорее всего, последствия заражения "омикрон"-штаммом не будут сильно отличаться от других постковидных синдромов. Врач также уточнил, что при коронавирусной инфекции в организме начинается так называемое системное воспаление. Если воспаление начинается в сосудистой стенке, то приводит к тромбообразованию.

Российские ученые: наибольший уровень антител после COVID-19 выявили у пожилых пациентов

Российские ученые провели исследование и выяснили, что наиболее высокая концентрация антител после коронавируса наблюдается у пожилых пациентов, сообщает РИА "Новости". Исследование проводилось с 1 июня 2020 года по 1 августа 2021 года, в нем принял участие 1421 доброволец в возрасте 18–70 лет, перенесший COVID-19 в легкой, бессимптомной форме, и 216 пациентов, переболевших коронавирусом в среднетяжелой или тяжелой форме. По словам медицинского директора лабораторной службы "Хеликс" Дмитрия Денисова, возраст является существенным фактором, который влияет на уровень концентрации антител.

Ученые: Хурма помогает организму справиться с коронавирусом