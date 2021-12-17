Пока вы спали: энергетическая война с ЕС и комиссия Visa

Фото: ТАСС ТАСС

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Мобильные операторы готовятся к повышению цен

Тарифы на сотовую связь в России в начале 2022 года могут вырасти на 6–10%, однако окончательное решение пока не принято. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишут «Известия».

Опрошенные изданием эксперты назвали рост тарифов на сотовую связь вынужденной мерой, так как растут расходы операторов на модернизацию сетей и хранение трафика абонентов. В свою очередь в ФАС сообщили, что пока не располагают подтверждением экономической обоснованности повышения тарифов.

Россию заподозрили в подготовке энергетической войны

Агентство Bloomberg высказало предположение, что в случае введения новых санкций Россия может приостановить поставки газа в Европу, обрекая ее на рецессию. Однако, даже если санкции и не буду введены, ЕС в рамках повышения энергобезопасности намерен отказаться от долгосрочных контрактов с «Газпромом», пишет «Независимая газета».

При этом эксперты назвали предположение об отказе России от поставок газа в Европу «плодом воображения политизированных журналистов». По их словам, Европа – важный рынок для «Газпрома», а рост цен на газ там обусловлен действиями европейских законодателей, а не российской компании.

Российский аналог SWIFT привлекает не всех

Россия на фоне предложений отключить ее от международной системы SWIFT ведет переговоры с Китаем о создании независимой финансовой инфраструктуры для обслуживания взаимных торговых операций. Однако российский аналог международной межбанковской системы привлекает далеко не всех, заявили «Независимой газете» эксперты.

По их словам, Система передачи финансовых сообщений, созданная в России, уже имеет большее число пользователей, и отключение от SWIFT для платежей внутри страны не будет иметь значения. Однако осуществление платежей за границу может существенно осложниться.

Visa вводит новую комиссию на платежи

Платежная система Visa с апреля 2022 года намерена ввести плату за использование своего нового сервиса по проведению безопасных трансакций в интернете. Об этом сообщает газета «Известия».

Комиссии для банков-эквайеров составят $0,01 за операцию, а для банков-эмитентов— $0,005. При этом ежемесячный тариф не может быть ниже от $250 и выше $15 тысяч. В банках отметили, что не планируют в связи с этим менять ставки эквайринга для партнеров-юрлиц.

Европейский центральный банк начал «мягкое ужесточение»

Европейский регулятор заявил о сокращении объемов выкупа активов в рамках антикризисной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) и намерен полностью завершить ее в марте 2022 года. При этом ЕЦР увеличит выкуп активов в рамках своей основной программы (Asset purchase programme, APP), пишет «Коммерсант».