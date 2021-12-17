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1 час назад

QR-коды предложили давать за антитела

QR-коды предложили давать за антитела
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как прошла неделя?» – большой новостной подкаст портала Рамблер с главными новостями недели. Мы не просто обсуждаем события, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера:

00:25 — Власти анонсировали новый законный способ получения QR-кода

04:44 — Арестован владелец шахты «Листвяжная», миллиардер Михаил Федяев

08:15 — Большинство россиян не смогут долго прожить на сбережения

12:24 — Илон Маск признан «Человеком года»

16:30 — Центральная Россия скоро замёрзнет

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