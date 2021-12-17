Скорость распространения в мире нового штамма коронавируса «омикрон» пугает своей опасностью и риском. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, новый штамм уже очень быстро распространился в Африке и Великобритании.

«Видим стремительное развитие ситуации в Великобритании, где уже больше 75% выявляемых случаев ежедневно приходится на «омикрон», то же самое в Южной Африке. Темпы прироста пугают своей опасностью и риском», - пояснила она.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова сообщила 16 декабря, что в России подтверждено уже 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса. Больные «омикроном» есть в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.