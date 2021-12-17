Приезд главной елки страны в Кремль сняли на видео

Главная новогодняя елка успешно прибыла в Кремль с помощью специально подготовленной фуры.. Видео публикует портал «Ruptly».
На кадрах видно, как грузовик с елью подъезжает к Красной площади, после чего через ворота Спасской башни попадает на территорию Кремля.
Стоит отметить, что в этом году 90-летняя новогодняя красавица высотой 28 метров прибыла из деревни Новопареево. Размах нижних ветвей дерева достигает 10 метров, а диаметр ствола - 56 сантиметров. Водитель автопоезда с елью традиционно был одет в костюм деда мороза.
«Елка чувствует себя очень хорошо, детишкам на радость", - отметил шофер и Дед Мороз.
Новогоднее дерево традиционно установят на Соборной площади.