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51 минуту назад

Приезд главной елки страны в Кремль сняли на видео

Главная новогодняя елка успешно прибыла в Кремль с помощью специально подготовленной фуры.. Видео публикует портал «Ruptly».

На кадрах видно, как грузовик с елью подъезжает к Красной площади, после чего через ворота Спасской башни попадает на территорию Кремля.

Стоит отметить, что в этом году 90-летняя новогодняя красавица высотой 28 метров прибыла из деревни Новопареево. Размах нижних ветвей дерева достигает 10 метров, а диаметр ствола - 56 сантиметров. Водитель автопоезда с елью традиционно был одет в костюм деда мороза.

«Елка чувствует себя очень хорошо, детишкам на радость", - отметил шофер и Дед Мороз.

Новогоднее дерево традиционно установят на Соборной площади.

Общество,Видео,
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