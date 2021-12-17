Приезд главной елки страны в Кремль сняли на видео

На кадрах видно, как грузовик с елью подъезжает к Красной площади, после чего через ворота Спасской башни попадает на территорию Кремля.

Стоит отметить, что в этом году 90-летняя новогодняя красавица высотой 28 метров прибыла из деревни Новопареево. Размах нижних ветвей дерева достигает 10 метров, а диаметр ствола - 56 сантиметров. Водитель автопоезда с елью традиционно был одет в костюм деда мороза.