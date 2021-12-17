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43 минуты назад

Играющая на снегу рысь из Нижне-Свирского заповедника попала на видео

Представительница семейства кошачьих повалялась в снегу Нижне-Свирского заповедника Ленинградской области. Видео появилось в telegram-канале «Петербург с огоньком».

На кадрах видно, как рысь вальяжно прогуливается по снегу, после чего ложится на спину и играет. Стоит отметить, что рыси ведут скрытный образ жизни и запечатлеть их днем достаточно проблематично. Перед камерой-фотоловушкой дикая кошка вылизала лапку и продолжила свою прогулку. Как отмечают сотрудники заповедника, животное чувствует себя комфортно и спокойно. Погода в Ленинградской области устраивает обитательницу Нижне-Свирского заповедника.

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