За алкоголь в пластике оштрафуют

Лица, занимающиеся оборотом крепкой алкогольной продукции в пластиковых тарах, будут платить штрафы. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.

Фото: © Игорь Самохвалов/ПГ © Игорь Самохвалов/ПГ

Документ, разработанный сенаторами Сергеем Рябухиным, Андреем Епешиным, Диной Оюн и Ахматом Салпагаровым, дополняет статью 14.17 Кодекса об административных нарушениях.

Так, предлагается ввести административную ответственностью за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции в полимерной потребительской таре. Исключение составят тары объёмом не более 50 миллилитров, а также алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Россию, или производимая в целях вывоза (экспорта) из России.