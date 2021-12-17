За алкоголь в пластике оштрафуют

Лица, занимающиеся оборотом крепкой алкогольной продукции в пластиковых тарах, будут платить штрафы. Такой законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в осеннюю сессию.
Документ, разработанный сенаторами Сергеем Рябухиным, Андреем Епешиным, Диной Оюн и Ахматом Салпагаровым, дополняет статью 14.17 Кодекса об административных нарушениях.
Так, предлагается ввести административную ответственностью за производство и оборот алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 28 процентов объёма готовой продукции в полимерной потребительской таре. Исключение составят тары объёмом не более 50 миллилитров, а также алкогольная продукция, ввозимая (импортируемая) в Россию, или производимая в целях вывоза (экспорта) из России.
Если законопроект примут, несоблюдение условий производства и оборота алкоголя будет караться штрафом и последующей конфискацией предмета правонарушения. Для должностных лиц размер наказания составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.