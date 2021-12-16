Соловьев объяснил бесполезность вторжения России на Украину

В эфире программы «Полный контакт» на Youtube-канале «Соловьев Live» Владимир Соловьев прокомментировал интервью Богдана Гордону и заявил, что российским войскам незачем вторгаться на Украину, так как там «есть бойцы невидимого фронта, такие как Гордон». По его словам, «то, что делает Гордон, - очень важно».