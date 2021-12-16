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44 минуты назад

"Развалят быстро и надежно": Соловьев объяснил бесполезность вторжения России на Украину

Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев обвинил журналистов Дмитрия Гордона и Савика Шустера, экс-главу офиса президента Украины Андрея Богдана, а также педиатра Евгения Комаровского в уничтожении Украины изнутри.

Соловьев объяснил бесполезность вторжения России на Украину
Фото: ТАССТАСС

В эфире программы «Полный контакт» на Youtube-канале «Соловьев Live» Владимир Соловьев прокомментировал интервью Богдана Гордону и заявил, что российским войскам незачем вторгаться на Украину, так как там «есть бойцы невидимого фронта, такие как Гордон». По его словам, «то, что делает Гордон, - очень важно».

«Молодцы, хорошего пацана себе выбрали президентом. А Гордону - орден. Все сделал, чтобы развалить Украину. Молодцы, ребята, молодцы. Спасибо Богдану, Шустеру, спасибо Гордону, спасибо доктору Комаровскому. Вы развалите Украину быстро, эффективно и надежно», - резюмировал Соловьев.

Бывший руководитель офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону заявил, что действующая власть вымогает взятки, а также угрожает политикам или бизнесменам санкциями и посадками.

Общество,Андрей Богдан,Дмитрий Гордон,Евгений Комаровский,Владимир Зеленский,Владимир Соловьев,
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