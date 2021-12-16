Российский хирург избавил девочку из США от «маски Бэтмена»

Девочка Луна из США избавилась от «маски Бэтмена» на лице после лечения у российского хирурга, пишет «Комсомольская правда».

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Хирург-онколог из Краснодара провел девочке восемь лазерных операций и удалил с ее лица меланоцитарный невус. Сейчас кожа малышки выглядит как после ожога. Ребенку предстоит еще немало эстетических процедур, но врачи обещают, что со временем шрамов на лице не останется.

По словам мамы Луны Кэрол Феннер, они с дочкой очень довольны результатом. Теперь девочка, глядя на себя в зеркало, говорит: «Мама, я принцесса».

Российский доктор Павел Попов оказался единственным специалистом, согласившимся удалить невус Луны. Врачи из США или отказывались помочь, или говорили, что ей потребуется более сотни операций.