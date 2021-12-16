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1 час назад

РБК: Сокуров сообщил об угрозе жизни после встречи с Путиным

Режиссер Александр Сокуров написал обращение к главе президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерию Фадееву, сообщив об угрозе жизни после встречи президента РФ Владимира Путина с членами СПЧ. Об этом сообщает РБК, изучивший обращение Сокурова.

Сокуров сообщил об угрозе жизни после встречи с Путиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — говорится в обращении Александра Сокурова.

Также режиссер заявил, что сожалеет о неприятностях, которые возникли у Фадеева в администрации президента. Он отметил, что видит возмущение в национальной прессе и административно-силовой среде, вызванное его поведением.

«Мне показали гневную реакцию на мое поведение со стороны пресс-секретаря президента [Дмитрия Пескова]. Он прав — я дилетант и, видимо, таким не место в столь уважаемой профессиональной среде, как совет», — добавил Сокуров.

В конце он подчеркнул, что не владеет дипломатическими навыками и является «гражданином и ремесленником своего цеха, преподавателем».

«Знаю, что оскорбил своим поступком, поведением многих членов совета. Приношу всем извинения», — резюмировал свое обращение Александр Сокуров.

Ранее сообщалось, что на встрече Путина с СПЧ Александр Сокуров предложил «отпустить» все государства, нежелающие быть в составе РФ, из-за чего возник спор, пишет телеканал 360. Также режиссер заявил, что Белоруссия находится на довольствии РФ. Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявление Сокурова и предложил проверить слова режиссера на экстремизм. Чеченский парламент попросил Генерального прокурора РФ Игоря Краснова взять под свой контроль проверку высказываний Сокурова.

Общество,Игорь Краснов,Валерий Фадеев,Александр Сокуров,Дмитрий Песков,Рамзан Кадыров,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Совет по правам человека,Телеканал "360° Подмосковье",РБК,
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