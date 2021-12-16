Сокуров сообщил об угрозе жизни после встречи с Путиным

«Мои друзья предупреждают о грозящей опасности моей жизни. Единственной гарантией моей жизни может быть воспрепятствование со стороны президента столь радикальной развязке», — говорится в обращении Александра Сокурова.

Также режиссер заявил, что сожалеет о неприятностях, которые возникли у Фадеева в администрации президента. Он отметил, что видит возмущение в национальной прессе и административно-силовой среде, вызванное его поведением.