Названы лучшие по качеству жизни регионы России

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По ее словам, уровень богатства региона не всегда означает его автоматическое попадание в лидеры рейтинга, зачастую срабатывают именно грамотные управленческие решения, а не объем бюджетных средств.

Во вторую десятку рейтинга попали Калининградская, Свердловская, Нижегородская области, Чеченская Республика, Пензенская, Вологодская области, Камчатский край, Удмуртская Республика, Адыгея и Воронежская область.

Чупшева отметила, что всего в рейтинге оцениваются 10 направлений: медицина, образование, жилье и инфраструктура, потребление и досуг, чистота и экология, инклюзивность и равенство, безопасность, государственные услуги и сервисы, социальная защита, возможности для работы и своего дела.

Рейтинг проводился по всем регионам, было опрошено почти 42 тыс.человек разного пола, возраста, семейного положения, жителей городов и сельской местности.