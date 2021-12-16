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49 минут назад

ВС вступился за вышедшего на улицу без маски астраханца

Верховный суд РФ отменил наказание, назначенное астраханцу за прогулку по улице без маски во время режима повышенной готовности в Астраханской области.

ВС вступился за вышедшего на улицу без маски россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В марте прошлого года губернатор Астраханской области ввел правила поведения при режиме повышенной готовности, обязывающие жителей надевать маску «при любом выходе на улицу». Житель Астрахани попался на улице без маски полицейским в июне, на него был составлен протокол.

В августе эти ограничения сняли, норма о маске стала рекомендательной. Суд признал астраханца виновным в нарушении и вынес предупреждение, но астраханец дошел до Верховного суда, добиваясь его отмены, передает РИА «Новости».

«Закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу», – говорится в постановлении ВС России.

Все предыдущие решения отменены, производство по делу прекращено.

Ранее Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по одному фото.

До этого женщину заковали в наручники за вход в банк без маски в Приморье.

Общество,РИА Новости,
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