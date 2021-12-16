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40 минут назад

Михалков вмешался в скандал с подделкой своей подписи

Режиссер Никита Михалков заявил, что не хотел афишировать подделку своей подписи режиссером Акимом Салбиевым на съезде Союза кинематографистов РФ.

Михалков вмешался в скандал с подделкой своей подписи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Михалков рассказал телеканалу РЕН ТВ, что незадолго до съезда ему прислали письмо из аппарата главы Северной Осетии и попросили подтвердить просьбу о награждении Салбиева республиканской наградой.

«В одном письме стоит мое факсимиле, но так я расписывался лет 10-12 назад. Оно старое, не моя подпись нынешняя», - сказал Михалков, добавив, что в день, когда им якобы было подписано письмо, его вообще не было в России.

Режиссер отметил, что эта ситуация обсуждалась на пленуме, и его коллеги были возмущены произошедшим и предложили исключить Салбиева из Союза кинематографистов.

«Мне потом позвонили мои коллеги, сказали, что это катастрофа, нарушение всего, безнравственно, что это уголовное дело», - рассказал Михалков.

По словам главы Союза кинематографистов, он отказался поднимать вопрос об исключении Салбиева на съезде и вообще афишировать эту историю, потому что боялся, что «все темы съезда будут крутиться вокруг этого исключения».

«Но так как господин Салбиев сам вышел на сцену и начал обвинять Союз в том, сем, пятом, десятом, то у нас просто не было другого выхода», - объяснил Михалков свое решение поднять тему подделки подписи Салбиевым во время съезда.

Михалков отметил, что считает справедливым исключить Салбиева из Союза кинематографистов, но не будет настаивать на этом, предоставив своим коллегам принять решение.

Ранее стало известно, что глава Союза кинематографистов Никита Михалков во время очередного съезда организации заявил о том, что режиссер Аким Салбиев дважды подделал его подпись ради получения премии. Салбиев все обвинения отвергает и ждет результатов независимой почерковедческой экспертизы, которая, как он надеется, докажет его невиновность.

Общество,Никита Михалков,РЕН ТВ,
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