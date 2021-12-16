Вирусолог озвучил последствия признания ВОЗ вакцины «Спутник V»

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев считает, что признание ВОЗ вакцины «Спутник V» позволит спасти миллионы жизней по всему миру, пишет Daily Moscow.
Ранее руководитель Европейского регионального бюро организации Ханс Клюге заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в первом квартале 2022 года, пишет RT.
Скулачев отметил, что это ожидаемая новость. По его словам, признанию «Спутника V» со стороны ВОЗ мешали бюрократические процедуры, в частности, разные нормативы фармпроизводства в Европе, Америке и в России, и их нужно было состыковать.
«Если наконец этот вопрос удалось решить, это замечательно. Это приведет к взаимному признанию вакцинных паспортов, QR-кодов, то есть люди, вакцинированные «Спутником», смогут путешествовать в Европу и, соответственно, надеюсь, что мы признаем вакцинацию Pfizer’ом, Модерной и так далее, и от них можно будет ездить к нам». – сказал Скулачев.
Он подчеркнул, что возможность взаимных поездок, на самом деле, не самое главное.
«Главное, что признание «Спутника» позволит поставлять его в еще большее количество стран и спасти еще миллионы и миллионы жизней с помощью вакцины, которая входит в тройку лучших мировых вакцин от коронавируса», - пояснил специалист.