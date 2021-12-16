Вирусолог озвучил последствия признания ВОЗ вакцины «Спутник V»

«Если наконец этот вопрос удалось решить, это замечательно. Это приведет к взаимному признанию вакцинных паспортов, QR-кодов, то есть люди, вакцинированные «Спутником», смогут путешествовать в Европу и, соответственно, надеюсь, что мы признаем вакцинацию Pfizer’ом, Модерной и так далее, и от них можно будет ездить к нам». – сказал Скулачев.