Онищенко озвучил преимущества QR-кодов

Наличие QR-кода может спасти человеку жизнь в экстренной ситуации. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
«Человек шел по улице, упал, потерял сознание, подъехала скорая, навели на него, выявили, что у него со здоровьем и оказали квалифицированную помощь», — приводятся в материале его слова.
Онищенко отметил, что не считает плохой идеей введение QR-кодов, скорее «цивилизованным методом», который будет содержать в себе все необходимые данные о здоровье человека и сроках прививки. По его мнению, идентификатор проще в использовании, чем куча справок.
«Если есть такая возможность, то почему бы их не ввести. Чтобы вы не с бумажками ходили и не тыкали этими справками, а цивилизованный метод, который предоставляет данные о вас, о сроках прививки. Что в этом плохого?».
Также Онищенко в заключение подчеркнул, что доводы антиваксеров о QR-кодах являются лишь домыслами.