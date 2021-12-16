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8 минут назад

Онищенко озвучил преимущества QR-кодов

Наличие QR-кода может спасти человеку жизнь в экстренной ситуации. Об этом в беседе с «Радио 1» заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

Онищенко озвучил преимущества QR-кодов
Фото: ТАССТАСС

«Человек шел по улице, упал, потерял сознание, подъехала скорая, навели на него, выявили, что у него со здоровьем и оказали квалифицированную помощь», — приводятся в материале его слова.

Онищенко отметил, что не считает плохой идеей введение QR-кодов, скорее «цивилизованным методом», который будет содержать в себе все необходимые данные о здоровье человека и сроках прививки. По его мнению, идентификатор проще в использовании, чем куча справок.

«Если есть такая возможность, то почему бы их не ввести. Чтобы вы не с бумажками ходили и не тыкали этими справками, а цивилизованный метод, который предоставляет данные о вас, о сроках прививки. Что в этом плохого?».

Также Онищенко в заключение подчеркнул, что доводы антиваксеров о QR-кодах являются лишь домыслами.

Общество,Геннадий Онищенко,
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