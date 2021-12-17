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18 минут назад

В РПЦ раскритиковали введение QR-кодов

В проекте постановление нижней палаты российского парламента говорится, что Госдума рекомендует Кабмину РФ ко второму чтению законопроекта о QR-кодах в общественных местах уточнить несколько деталей.

В РПЦ раскритиковали введение QR-кодов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, возможность «посещения культовых зданий и сооружений, находящихся в пользовании религиозных организаций, без предъявления документации, если иное решение не принято высшим должностным лицом субъекта РФ».

Игумения заявила, что большую обеспокоенность у РПЦ вызывает то, что главам регионов РФ может быть предоставлена возможность устанавливать ограничения на доступ в храм. По её словам, такую позицию необходимо пересматривать.

Чернега отметила, что следует провести прямые переговоры с профильным комитетом Госдумы, чтобы выработать компромиссный вариант формулировки.

Общество,QR-код,РПЦ,Госдума,
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