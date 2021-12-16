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1 час назад

В Сургуте уволят работников автобуса, высадивших ребёнка с ДЦП

Кондуктора и водителя автобуса в Сургуте, из которого выгнали школьника с ДЦП, уволят после внутренней проверки департамента транспорта. Между тем виновники инцидента объяснили свои действия окончанием рабочего дня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Высадивших ребенка с ДЦП контроллеров уволят
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Кондуктор объясняет конфликт тем, что парня были обязаны встречать родители. А высадить из салона его пришлось из-за того, что у неё и водителя заканчивалась смена. Дальше автобус шёл в парк, — поясняется в сообщении канала.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой кондуктор высаживает из автобуса в Сургуте ребёнка с ДЦП. Как рассказала в соцсетях мать ребёнка Елена Ермакова, водитель проехал мимо остановки, а её сын не среагировал из-за проблем с речью и ДЦП. После он был вынужден идти домой пешком при температуре на улице минус 17 градусов.

Мэр Сургута Александр Филатов инициировал служебное расследование по данному факту. Как заявила начальник управления массовых коммуникаций администрации Сургута Вероника Крылович, комиссия для анализа причин инцидента была собрана в течение 12 минут. Сейчас она анализирует материалы с видеокамер, а также материалы, сделанные мальчиком, которые есть в публичном доступе.

Общество,Елена Ермакова,Александр Филатов,
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