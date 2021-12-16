Высадивших ребенка с ДЦП контроллеров уволят

Кондуктора и водителя автобуса в Сургуте, из которого выгнали школьника с ДЦП, уволят после внутренней проверки департамента транспорта. Между тем виновники инцидента объяснили свои действия окончанием рабочего дня. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru

Кондуктор объясняет конфликт тем, что парня были обязаны встречать родители. А высадить из салона его пришлось из-за того, что у неё и водителя заканчивалась смена. Дальше автобус шёл в парк, — поясняется в сообщении канала.

Ранее в сети появилась видеозапись, на которой кондуктор высаживает из автобуса в Сургуте ребёнка с ДЦП. Как рассказала в соцсетях мать ребёнка Елена Ермакова, водитель проехал мимо остановки, а её сын не среагировал из-за проблем с речью и ДЦП. После он был вынужден идти домой пешком при температуре на улице минус 17 градусов.