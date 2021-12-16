Финляндия продлила ограничения на границе

Финляндия продлила ограничения на перемещение через границу страны из-за пандемии коронавируса до 16 января.
«Ограничения на въезд на внешней границе, действующие в Финляндии, будут сохранены, а меры безопасности в области здравоохранения будут ужесточены. Решение… действует до 16 января», — приводит РИА Новости сообщение МВД Финляндии.
Отмечается, что пассажиры, прибывающие из-за пределов ЕС и получившие полную серию прививок от коронавируса, с 21 декабря должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до въезда.
Ранее сообщалось о возобновлении железнодорожного сообщения между Россией и Финляндией.