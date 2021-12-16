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44 минуты назад

Попова рассказала о состоянии пациентов с «омикроном» в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии российских пациентов, заражённых «омикрон»-штаммом коронавируса. Она отметила, что на текущий день они чувствуют себя удовлетворительно. Об этом пишет РИА Новости.

Попова рассказала о состоянии пациентов с «омикроном»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Клиническое состояние у всех пациентов с омикроном удовлетворительное, — сказала она.

Как сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на текущий день в РФ заражение штаммом «омикрон» выявлено уже у 25 человек. По её словам, избежать распространения новой мутации в России невозможно из-за предстоящих новогодних праздников.

Единственной доступной мерой защиты от «омикрона» является вакцинация. Голикова подчеркнула, что сроки ревакцинации из-за новой угрозы могут быть пересмотрены. Она также рассказала, что выдача сертификата о вакцинации после первой прививки неразумна. По её словам, она не может рекомендовать к принятию такую инициативу, так как организм просто не успеет выработать антитела для борьбы с инфекцией.

За минувшие сутки в России выявили 28 486 новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие 24 часа из российских больниц по выздоровлении были выписаны 37 155 пациентов. Жертвами пандемии за последний день стали 1133 пациента.

Общество,Анна Попова,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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