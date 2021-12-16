Попова рассказала о состоянии пациентов с «омикроном»

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о состоянии российских пациентов, заражённых «омикрон»-штаммом коронавируса. Она отметила, что на текущий день они чувствуют себя удовлетворительно. Об этом пишет РИА Новости.

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Клиническое состояние у всех пациентов с омикроном удовлетворительное, — сказала она.

Как сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, на текущий день в РФ заражение штаммом «омикрон» выявлено уже у 25 человек. По её словам, избежать распространения новой мутации в России невозможно из-за предстоящих новогодних праздников.

Единственной доступной мерой защиты от «омикрона» является вакцинация. Голикова подчеркнула, что сроки ревакцинации из-за новой угрозы могут быть пересмотрены. Она также рассказала, что выдача сертификата о вакцинации после первой прививки неразумна. По её словам, она не может рекомендовать к принятию такую инициативу, так как организм просто не успеет выработать антитела для борьбы с инфекцией.