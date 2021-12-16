Голикова допустила изменение сроков вакцинации из-за «Омикрона»

«После первичной вакцинации и перенесенной болезни, на данный момент, длительность сертификата составляет год. Если наблюдения покажут, что этот срок можно продлить, мы его продлим. Но сейчас большинство стран рекомендует проходить повторную вакцинацию после 6 месяцев. Однако коллеги из других стран, где „Омикрон“ распространен, предлагают делать вторую прививку быстрее, не дожидаясь шести месяцев», — сказал Голикова в ходе пленарного заседания Госдумы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы.