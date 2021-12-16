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1 час назад

Голикова допустила изменение сроков вакцинации из-за «Омикрона»

В странах, где распространяется новый штамм коронавируса «Омикрон», рекомендуют ревакцинироваться раньше, чем через шесть месяцев. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова допустила изменение сроков вакцинации из-за омикрона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«После первичной вакцинации и перенесенной болезни, на данный момент, длительность сертификата составляет год. Если наблюдения покажут, что этот срок можно продлить, мы его продлим. Но сейчас большинство стран рекомендует проходить повторную вакцинацию после 6 месяцев. Однако коллеги из других стран, где „Омикрон“ распространен, предлагают делать вторую прививку быстрее, не дожидаясь шести месяцев», — сказал Голикова в ходе пленарного заседания Госдумы РФ. Трансляция заседания идет на официальном сайте Госдумы.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что сроки ревакцинации в России могут меняться в связи с появление новых штаммом коронавируса. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что ревакцинация защищает на 92%, пишет RT.

Общество,Михаил Мурашко,Сергей Леонов,Татьяна Голикова,Госдума,
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