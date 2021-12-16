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34 минуты назад

Попова дала прогноз по ограничениям в новогодние праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 2022 год россияне смогут встретить без новых ограничений, если будут соблюдать все правила профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Попова дала прогноз по ограничениям в праздники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — подчеркнула главный санитарный врач России.

По словам главы ведомства, прогноз касательно предстоящих праздников связан с поведением соотечественников в период пандемии коронавируса. В том числе на это влияют темпы вакцинации населения и соблюдение мер предосторожности.

Голикова: избежать распространения омикрона невозможно

Так, вице-премьер Татьяна Голикова заявила 14 декабря, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%.

Ранее в России оценили угрозу распространения «омикрон»-штамма. Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на этот вариант коронавируса приходится уже порядка 40% заявленных случаев в мире.

Кроме того, в Центре Гамалеи рассказали подробности лекарстве против коронавирусной инфекции, которое находится в разработке.

Общество,Денис Логунов,Анна Попова,Татьяна Голикова,Роспотребнадзор,
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