Попова дала прогноз по ограничениям в праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 2022 год россияне смогут встретить без новых ограничений, если будут соблюдать все правила профилактики распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Если будем все соблюдать, то Новый год встретим с удовольствием и без ограничений», — подчеркнула главный санитарный врач России.

По словам главы ведомства, прогноз касательно предстоящих праздников связан с поведением соотечественников в период пандемии коронавируса. В том числе на это влияют темпы вакцинации населения и соблюдение мер предосторожности.

Так, вице-премьер Татьяна Голикова заявила 14 декабря, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 56,1%.

Ранее в России оценили угрозу распространения «омикрон»-штамма. Заместитель главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что на этот вариант коронавируса приходится уже порядка 40% заявленных случаев в мире.