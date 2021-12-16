Голикова: избежать распространения омикрона невозможно

«Как вы знаете, в России «омикрон» тоже зафиксирован в связи с завозом его с территории ЮАР и других государств нашими гражданами. На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону», — сказала Голикова.