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57 минут назад

Избежать распространения «омикрона» невозможно, считает Голикова

Избежать распространения нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно из-за трансграничных перемещений и новогодних праздников, сказала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая в Госдуме при рассмотрении в первом чтении законопроекта о QR-кодах в общественных местах.

Голикова: избежать распространения омикрона невозможно
Фото: Пресс-служба СовфедаПресс-служба Совфеда

Сложность ситуации с пандемией в России связана с высокими среднесуточными показателями заболеваемости, которые колеблются около 30 тысяч, а также распространением нового штамма «омикрон», сказала она.

«Как вы знаете, в России «омикрон» тоже зафиксирован в связи с завозом его с территории ЮАР и других государств нашими гражданами. На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону», — сказала Голикова.

Все граждане, которые инфицированы, находятся под медицинским наблюдением. Остальные прибывшие находятся на самоизоляции, в обсерваторах.

«Избежать нарастания этой ситуации невозможно. С учётом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников», — сказала Голикова.

В ЮАР, по её словам, вариант «омикрона» уже вытеснил «дельту». По сообщениям органов здравоохранения Великобритании, более 50 процентов новых случаев в Лондоне тоже уже приходится на омикрон, среденсуточная заболеваемость резко возросла.

Общество,Татьяна Голикова,Госдума,
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