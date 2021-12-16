Смертность от коронавируса в России снизилась на 14,7%

За первые две недели декабря смертность от последствий COVID-19 снизилась в России на 14,7%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на пленарном заседании Госдумы.Она также отметила, что между эпидемиологическими подъемами и показателями смертности существует прямая взаимосвязь: число смертей от коронавируса увеличивается спустя две-три недели после начала очередной волны заболеваний.