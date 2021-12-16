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1 час назад

Число случаев заражения омикроном в России возросло

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, в России подтверждено уже 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом сообщает РИА Новости.

Число случаев заражения омикроном в России возросло
Фото: ReutersReuters

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был выявлен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является очень высоким.

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На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска.

«На сегодня «омикрон» выявлен у 25 человек, в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону», - заявила Голикова в ходе выступления в Госдуме.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков заявил об искусственном создании «омикрона». К такому выводу он пришел после изучения набора мутаций вируса, обнаружив в нем изменения, которые не встречал в предыдущих штаммах.

Общество,ВОЗ,РАН,Роспотребнадзор,Госдума,
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