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28 минут назад

В Москве простились с режиссером Сергеем Соловьевым. Видео

В Москве простились с кинорежиссером и сценаристом Сергеем Соловьевым. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший кадры с траурной церемонии. Отпевание проходило в храме Ионна Богослова на Бронной.

Сергей Соловьев ушел из жизни 13 декабря в возрасте 77 лет. Всенародную славу кинорежиссеру принесли картины «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст».

Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном.

Общество,Видео,Сергей Соловьев,RT на русском,
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