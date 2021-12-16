В Москве простились с кинорежиссером и сценаристом Сергеем Соловьевым. Об этом сообщает Telegram-канал «RT на русском», опубликовавший кадры с траурной церемонии. Отпевание проходило в храме Ионна Богослова на Бронной.
Сергей Соловьев ушел из жизни 13 декабря в возрасте 77 лет. Всенародную славу кинорежиссеру принесли картины «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Сто дней после детства», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст».
Режиссера похоронят на Троекуровском кладбище рядом с родителями и сыном.