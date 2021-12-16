20 идей по развитию России от Дмитрия Давыдова: аквапоника как способ развития сельского хозяйства

Аквапоника – инновационное и экологичное направление сельского хозяйства, которое может стать перспективным направлением для инвестиций и значительно увеличить доступность качественной органической пищи для населения. Об этом пишет общественный деятель Дмитрий Давыдов в проекте «20 идей по развитию России».

Аквапоническое производство основано на симбиозе растений и водных организмов. В качестве питания для растений используются отходы жизнедеятельности рыб, а растения, в свою очередь, очищают воду для рыб.

Совместное выращивание рыб и растений уже давно используется в азиатских странах, но массовый промышленный характер аквапоника приобрела лишь в XXI веке. На современных аквапонных фермах выращиваются все виды зелени, китайская капуста, томаты, перец, лук, огурцы, дыни, бобовые культуры и другие виды растений совместно с тилапией, форелью, окунем, карпом, сомом, треской, а также пресноводными раками, креветками и мидиями.

Аквапоника имеет массу преимуществ по сравнению с традиционным сельскохозяйственным производством, подчеркивает автор «20 идей». Этот метод позволяет производить в 8 раз больше продукции на 1 квадратном метре, потребляя при этом до 85% меньше воды. В аквапонике не используются искусственные удобрения, пестициды, гербициды, гормоны и антибиотики. Схема выращивания исключает заражение рыб и растений болезнями, которые передаются через почву.

Аквапонные фермы экологичны, могут работать круглый год в любых климатических условиях. Возможность расположения ферм в непосредственной близости от городов снижает логистические расходы и обеспечивает возможность доставки свежей продукции конечному потребителю в кратчайшие сроки.

Эксперты предсказывают стремительный рост рынка аквапоники на 12,8% в год: с 668 млн долларов в 2019 году до 1 376 млн долларов в 2025 году.

Как отмечает Давыдов, после того, как из-за пандемии COVID-19 обострилась угроза глобального голода, ООН обозначила пять стратегических направлений по преодолению продовольственного кризиса. Одно из них – развитие «зеленых» технологий, которые используют эффект симбиоза и взаимной биостимуляции видов, производимых в наземных и водных ресурсах.

«Учитывая рекомендации ООН и доказанный опыт развитых стран, мы предлагаем России уделить особое внимание развитию данного направления сельского хозяйства», - говорит автор «20 идей».

Он предлагает установить максимальные налоговые льготы для компаний, которые занимаются исследованиями и разработкой технологии аквапоники, производством, установкой и обслуживанием оборудования для аквапонных ферм. По мнению общественника, это послужит стимулом отечественным компаниям к популяризации этого метода среди владельцев сельских хозяйств.

Они смогут увеличить прибыль, а потребители – получить продукцию более высокого качества. Кроме того, автор подчеркивает, что поддержка инновационных методов сельскохозяйственного производства в долгосрочной перспективе окажет положительное воздействие на окружающую среду.