Биолог назвал точки распространения омикрона в России

Биолог Петр Чумаков рассказал, какие российские города могут столкнуться с максимальной заболеваемостью в случае распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва Антон Гердо / Вечерняя Москва

Специалист отметил, что новый штамм дает более мягкую симптоматику, то есть само заболевание проходит практически как сезонный грипп. С другой стороны, он распространяется очень быстро, что может существенно увеличить нагрузку на систему здравоохранения.

Чумаков сообщил, что в Лондоне «омикрон» уже фактически выдавил «дельту» и стал доминирующим штаммом.

Среди российских городов, наибольшее распространение «омикрона» следует ждать в крупных мегаполисах. Это и хорошо, и плохо одновременно, считает Чумаков.

— Скорее всего, распространение коснется Москвы и Петербурга, где довольно большой процент людей вакцинирован — около 70 процентов. Возможно, столь большой нагрузки на здравоохранение не будет. Тем не менее, власти посчитали, что нужно заранее позаботиться и принять меры», — пояснил эксперт в комментарии Nation News.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что инфицированный штаммом коронавируса «омикрон» способен заразить трех и более человек. Россия, по ее словам, не застрахована от дальнейшего распространения «омикрона», передает ФАН.