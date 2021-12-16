В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
32 минуты назад

Биолог назвал вероятные города распространения «омикрона» в России

Биолог Петр Чумаков рассказал, какие российские города могут столкнуться с максимальной заболеваемостью в случае распространения «омикрон»-штамма коронавируса.

Биолог назвал точки распространения омикрона в России
Фото: Антон Гердо / Вечерняя МоскваАнтон Гердо / Вечерняя Москва

Специалист отметил, что новый штамм дает более мягкую симптоматику, то есть само заболевание проходит практически как сезонный грипп. С другой стороны, он распространяется очень быстро, что может существенно увеличить нагрузку на систему здравоохранения.

Чумаков сообщил, что в Лондоне «омикрон» уже фактически выдавил «дельту» и стал доминирующим штаммом.

Среди российских городов, наибольшее распространение «омикрона» следует ждать в крупных мегаполисах. Это и хорошо, и плохо одновременно, считает Чумаков.

— Скорее всего, распространение коснется Москвы и Петербурга, где довольно большой процент людей вакцинирован — около 70 процентов. Возможно, столь большой нагрузки на здравоохранение не будет. Тем не менее, власти посчитали, что нужно заранее позаботиться и принять меры», — пояснил эксперт в комментарии Nation News.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что инфицированный штаммом коронавируса «омикрон» способен заразить трех и более человек. Россия, по ее словам, не застрахована от дальнейшего распространения «омикрона», передает ФАН.

До этого в ВОЗ сообщили, что число инфицированных «омиктрон»-штаммом удваивается каждые два-три дня.

Общество,Татьяна Голикова,ВОЗ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители