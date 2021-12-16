Пока вы в маске: одну из ведущих вакцин могут запретить

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В США могут запретить вакцину Johnson & Johnson из-за образования тромбов

Эксперты американских Центров по контролю и профилактике заболеваний оценят возможность введения ограничений на использование вакцины компании Johnson & Johnson от COVID из-за риска образования тромбов. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

В апреле использование вакцины уже ограничивали, когда появились единичные случаи образования тромбов у вакцинированных. Консультативному комитету по практике иммунизации будут представлены новые данные, которые, похоже, показывают, что частота образования тромбов у людей, получивших прививку Johnson & Johnson, увеличилась с апреля, хотя проблема по-прежнему встречается редко.

Число заражений омикроном удваивается каждые пару дней – ВОЗ

Штамм коронавируса "Омикрон" удваивает случаи инфицирования каждые два-три дня. Об этом заявил спецпосланник по борьбе с COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Наборро, сообщает сайт "Комсомольской правды". По словам Наборро, эта тенденция приведет к тому, что уже через неделю ситуация с коронавирусной инфекцией в мире будет в восемь раз хуже, а через две неделе – в сорок раз.

Представитель ВОЗ также подчеркнул, что такие темпы распространения патогена повысят число госпитализаций и, соответственно, нагрузку на медучреждения: это в перспективе может привести к росту смертности.

У больных с омикроном заметили два неожиданных симптома

Новый штамм коронавируса «омикрон» вызывает два неожиданных симптома. Врачи выяснили это в Южно-Африканской Республике, где штамм стал уже доминирующим, сообщает The Telegraph.

Исполнительный директор Discovery Health, крупнейшего частного страховщика здоровья в ЮАР, доктор Райан Ноах заявил, что у пациентов с «омикроном» отмечены боли в пояснице и першение в горле. Он сослался на анализ данных почти 78 тысяч случаев. При этом выяснилось также, что заразившиеся «омикроном» попадают в больницы на 23% реже, чем те, у кого выявлен «дельта»-штамм. Издание подчеркнуло, что более лёгкая форма заболевания не означает, что «омикрон» менее опасен.

В центре Гамалеи раскрыли подробности о лекарстве от COVID-19

Центр имени Н.Ф. Гамалеи подал первый патент, связанный с созданием лекарства от коронавируса. Позже ученые планируют запатентовать еще несколько соединений, сообщают «Известия». Из 500 тысяч возможных соединений для будущего лекарства ученые выбрали 25-30, которые сейчас дорабатывают с помощью химического синтеза для большей эффективности. Ученые уже подали патент на формулу вещества, которое может лечь в основу препарата от COVID-19.

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл подробности о создании лекарства. Он подчеркнул, что сейчас перепрофилированные лекарства подавляют коронавирус на полтора-два порядка. Гинцбург выразил надежду, что когда препарат начнут испытывать на человеке, то он сохранит «три-четыре порядка такой подавляющей активности».

Названа причина непризнания российских COVID-сертификатов в ЕС