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33 минуты назад

В Сургуте кондуктор высадила из автобуса ребенка с ДЦП

В Сургуте из автобуса высадили молодого человека с ДЦП. Автобус проехал мимо остановки, а среагировать парень не успел — у Славы ДЦП, проблемы с походкой и дефекты речи. Об этом рассказала мать ребенка Елена Ермакова в своем Instagram.

Кондуктор высадила ребенка с ДЦП в Сургуте
Фото: кадр видеокадр видео

«Сын возвращается на автобусе после тренировки домой. И понимает, что водитель проехал мимо его остановки, не останавливаясь. Когда двери наконец открылись, он начал спрашивать у кондуктора, почему автобус не сделал остановку в нужном месте. В ответ услышал «Выходи. Ты не стоял около двери»», — написала она.

Кондуктор попыталась выбить у мальчика телефон и вытянуть его из автобуса за руку, а также пригрозила полицией — в итоге Славе пришлось покинуть салон и возвращаться домой пешком с тяжелым рюкзаком за спиной в -17°C.

«Сын пытался объяснить, что он не обязан был стоять. В правилах поведения в автобусе написано «Подходить к входным дверям автобуса нужно только после полной остановки». Кроме того, автобус по правилам обязан останавливаться на каждой остановке», — отметила мать ребенка.

Городская администрация пообещала проверить инцидент, уточняет издание «Подъем».

Общество,Елена Ермакова,
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