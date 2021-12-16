75% россиян заявили об эмоциональном выгорании

Чаще всего об этом говорят жители Новосибирска, Казани и Санкт-Петербурга.

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Треть из них замечают у себя такие признаки, как отсутствие радости от работы, постоянное чувство вины и горечи, снижение концентрации внимания, нарушение сна и утомляемость. 35% считают, что почти или уже выгорели.

Результаты исследования медицинского сервиса «Доктор рядом» и платформы hh.ru публикует газета «Известия».

Самый большой процент специалистов, которые наблюдают у себя признаки выгорания, отмечен среди бухгалтеров, HR-менеджеров, юристов, сотрудников банков, PR-менеджеров и в сфере IT.