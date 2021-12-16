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1 час назад

Жившая на остановке в Сургуте собака нашла новый дом. Видео

Собака, которая жила на отапливаемой остановке в Сургуте нашла себе новый дом, а вместе с ним и хозяйку в Москве. Видео публикует портал «Ruptly» со ссылкой на instagram-аккаунт «laloorr»

На кадрах можно увидеть, как девушки забирают пса, который покинул свое пристанище по неизвестным причинам. От остановки он перебрался ко входу в магазин. Судя по видео псу новая хозяйка пришлась по душе.

Стоит отметить, что животное некоторое время проведет на передержке у местного жителя, после чего отправится к своей новой хозяйке в столицу.

Общество,Видео,
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