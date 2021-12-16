Жившая на остановке в Сургуте собака нашла новый дом. Видео

Собака, которая жила на отапливаемой остановке в Сургуте нашла себе новый дом, а вместе с ним и хозяйку в Москве. Видео публикует портал «Ruptly» со ссылкой на instagram-аккаунт «laloorr»

На кадрах можно увидеть, как девушки забирают пса, который покинул свое пристанище по неизвестным причинам. От остановки он перебрался ко входу в магазин. Судя по видео псу новая хозяйка пришлась по душе.