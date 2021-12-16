Бабушки и дедушки получат больше прав на внуков

Дети с согласия родителей могут получить законодательное право пребывать у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестёр и других родственников. Соответствующий законопроект рассмотрят на заседании комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 16 декабря.

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Сейчас местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов (попечителей).

При этом в отношении дедушек, бабушек, братьев, сестёр и других родственников законом предусмотрено лишь то, что они имеют право на общение с ребенком.

Таким образом, временное нахождение ребёнка с бабушкой, дедушкой или другими близкими родственниками ничем не отличается от ситуации, при которой ребенок находится с чужими для него людьми, отмечают авторы проекта закона.

Более того, исходя из действующих положений Семейного кодекса, в случаях болезни родителей, а также в «других случаях отсутствия родительского попечения» защита прав и интересов детей возлагается на органы опеки и попечительства, говорится в документе.