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37 минут назад

Названы даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, основной госэкзамен (ОГЭ) - с 21 апреля по 2 июля, следует из приказов Минпросвещения и Рособрнадзора, размещенного на официальном портале правовой информации.

Названы даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Так, досрочный период ОГЭ, включая резервные дни пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля. Кроме того, запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября. Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта, он продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. Дополнительный период сдачи предусмотрен в начале сентября.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта. Пройдут экзамены по географии, литературе, химии, 24 марта состоится ЕГЭ по русскому языку, 28 марта - по математике, 31 марта - по иностранным языкам (письменная часть), истории и физике, 1 апреля - по иностранным языкам (устная часть), 4 апреля - по информатике, 7 апреля - обществознанию и биологии. С 11 по 18 апреля запланированы резервные дни.

Основной период сдачи экзаменов начнется 26 мая. Школьники сдадут географию, литературу и химию, 30 и 31 мая пройдет ЕГЭ по русскому языку, 2 июня - по математике профильного уровня, 3 июня - по математике базового уровня, 6 июня - по истории и физике, 9 июня - по обществознанию, 14 июня - по иностранным языкам (письменная часть) и биологии, 16 и 17 июня - по иностранным (устная часть), 20 и 21 июня - по информатике. Резервные дни запланированы с 23 июня по 2 июля.

Общество,Рособрнадзор,
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