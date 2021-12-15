Названы даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2022 году пройдет с 21 марта по 2 июля, основной госэкзамен (ОГЭ) - с 21 апреля по 2 июля, следует из приказов Минпросвещения и Рособрнадзора, размещенного на официальном портале правовой информации.

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Так, досрочный период ОГЭ, включая резервные дни пройдет с 21 апреля по 17 мая, основной - с 20 мая по 2 июля. Кроме того, запланирован дополнительный период с 5 по 24 сентября. Досрочный период сдачи ЕГЭ стартует 21 марта, он продлится до 18 апреля, основной период сдачи вместе с резервными днями - с 26 мая по 2 июля. Дополнительный период сдачи предусмотрен в начале сентября.

Досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта. Пройдут экзамены по географии, литературе, химии, 24 марта состоится ЕГЭ по русскому языку, 28 марта - по математике, 31 марта - по иностранным языкам (письменная часть), истории и физике, 1 апреля - по иностранным языкам (устная часть), 4 апреля - по информатике, 7 апреля - обществознанию и биологии. С 11 по 18 апреля запланированы резервные дни.