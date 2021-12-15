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46 минут назад

Названы сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году

Названы сроки проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2022 году. Приказы Минпросвещения и Рособрнадзора опубликованы на официальном портале правовой информации.

Определены сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ
Фото: ТАССТАСС

Досрочный период сдачи ОГЭ вместе с резервными днями запланирован с 21 апреля по 17 мая. Основной период сдачи экзаменов для девятиклассников будет проходить с 20 мая по 2 июля. Дополнительный период назначен на даты с 5 по 24 сентября.

Что касается ЕГЭ, досрочный период сдачи ЕГЭ начнется 21 марта и закончится 15 апреля. Основной период вместе с резервными днями запланирован на период с 27 мая по 2 июля. Дополнительный период пройдет с 5 по 20 сентября.

Продолжительность экзаменов по математике, русскому языку и литературе составит 3 часа 55 минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, биологии и химии — 3 часа (180 минут). Сдача информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и географии займет 2 часа 30 минут (150 минут). На письменную часть экзамена по иностранным языкам отвели 2 часа (120 минут), а на устную (раздел «Говорение») — 15 минут.

В 2022 году ЕГЭ будет проходить в «доковидном» формате. Это значит, что в проекте расписания — досрочный, основной и дополнительный периоды проведения экзаменов, а также резервные дни.

Общество,Рособрнадзор,
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