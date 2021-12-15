Краско обратился к Путину за помощью

«Иван Иванович сам говорит: "Интересно, услышали ли меня не пресса, не люди, а те, кто должен услышать? Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу!.. Я бы рад прогуляться и до магазина, и до театра, но это просто невозможно!» - сказал директор актера Вячеслав Смородинов, комментируя его обращение к президенту.