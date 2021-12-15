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25 минут назад

Краско обратился к Путину за помощью

Администрация президента России не получала жалобу народного артиста Ивана Краско на уборку снега в Санкт-Петербурге. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

Краско обратился к Путину за помощью
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее стало известно, что народный артист России Иван Краско пожаловался Владимиру Путину на качество уборки снега в Санкт-Петербурге.

Краско написал обращение на имя президента России, в котором заявил, что в последние дни в Санкт-Петербурге сложилась «невыносимая для жизни обстановка», а пожилые горожане буквально стали «заложниками в своих квартирах», не имея возможности выйти в магазин или аптеку.

Краско также пожаловался на опасные для жизни и здоровья «огромные сосульки, свисающие с крыш домов».

Он попросил Владимира Путина «как-то повлиять» на городские власти и обязать их убирать снег и очищать крыши от сосулек.

«Иван Иванович сам говорит: "Интересно, услышали ли меня не пресса, не люди, а те, кто должен услышать? Сейчас кто-то подумает, что вот, это мне пиар, но какой пиар, мне 91 год, я не могу выйти на улицу!.. Я бы рад прогуляться и до магазина, и до театра, но это просто невозможно!» - сказал директор актера Вячеслав Смородинов, комментируя его обращение к президенту.

Ранее власти Санкт-Петербурга запустили проект «Снежный помощник». Горожанам предложили участвовать в уборке снега за 150 рублей в час. Однако желающих оказалось немного – из 27 откликнувшихся на призыв лишь 10 человек подписали договор и приступили к работе.

Общество,Вячеслав Смородинов,Иван Краско,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Администрация Президента РФ,Правительство Санкт-Петербурга,РИА Новости,
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