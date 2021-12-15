Зять Ельцина резко раскритиковал СССР

«Я первый раз поехал за границу в 30 лет, в Болгарию, и какое же для меня было удивительное ощущение — я за границей! И главное было — что-то купить своим. Потому что дома везде дефицит: ты не можешь купить себе джинсы, рубашку, не можешь купить ничего, а скоро возник страшный дефицит и продуктов питания... Система была абсолютно неработающая», — резко заявил бывший политик.