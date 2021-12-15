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23 минуты назад

В России планируют изменить формат проведения ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен в 2022 году может пройти в доковидном формате. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».

В России планируют изменить формат проведения ЕГЭ в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающего особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — приводятся в материале его слова.

Музаев также отметил, что одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Исключениями, по уважительным причинам, стали Калмыкия, два муниципалитета в Тюмени и два класса в Карелии.

По словам Музаева, досрочная сдача ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни, основной период — с 26 мая по 2 июля.

«Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемиологической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», — подытожил Музаев.

Общество,Анзор Музаев,Рособрнадзор,"Российская газета",
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