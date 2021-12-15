В России планируют изменить формат проведения ЕГЭ в 2022 году

Единый государственный экзамен в 2022 году может пройти в доковидном формате. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Российской газете».
«Действие антиковидного постановления правительства, устанавливающего особый график, не продлено, поэтому пока настраиваемся на плановое проведение экзаменов», — приводятся в материале его слова.
Музаев также отметил, что одиннадцатиклассники уже написали итоговое сочинение, которое является условием допуска к ЕГЭ. Исключениями, по уважительным причинам, стали Калмыкия, два муниципалитета в Тюмени и два класса в Карелии.
По словам Музаева, досрочная сдача ЕГЭ пройдет с 21 марта по 18 апреля, включая резервные дни, основной период — с 26 мая по 2 июля.
«Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемиологической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», — подытожил Музаев.