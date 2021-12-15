В России планируют изменить формат проведения ЕГЭ в 2022 году

«Просьба, в первую очередь к родителям, сильно не переживать. Если мы поймем, что ситуация меняется, то быстро сможем все переформатировать. Если весной будет сильное ухудшение эпидемиологической обстановки, то примем решение о переносе весенней волны», — подытожил Музаев.