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1 час назад

Иммунолог оценил версию об искусственном происхождении омикрон-штамма

Иммунолог Николай Крючков в беседе с «Вечерней Москвой» опроверг версию искусственного происхождения нового штамма COVID-19 — «омикрон». По его словам, для данной теории вирус слишком агрессивен.

Иммунолог оценил версию об искусственном происхождении омикрон-штамма
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если бы хотели сделать искусственный штамм, он бы практически не вызывал летальных исходов. Это уже не так, поскольку в Южной Африке резко подскочила смертность. Процессы, конечно, быстрее проходят, но тяжелее. Даже если предположить, что это искусственно созданная ситуация, то это крайне неудачное решение, потому что свойства не впечатляют», — приводятся в материале слова Крючкова.

Он добавил, что за последний месяц в провинции в Южной Африке, где и был зафиксирован первый случай «омикрона», примерно в 20 раз выросло число госпитализаций. Также Крючков отметил, что «пока рано говорить о том, что новый штамм коронавируса поможет приблизить конец пандемии».

«Никто не доказал, что эта линия ослаблена. В лучшем случае патогенность вируса будет несколько ниже, чем у "дельты", но не факт. Те данные, которые сейчас приходят из Южной Африки, об этом не свидетельствуют».

Ранее вирусолог Петр Чумаков заявил об искусственном создании «омикрона». К этому его привело изучение набора мутаций вируса, он обнаружил в нем изменения, которые не встречал в предыдущих штаммах.

Общество,Николай Крючков,
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