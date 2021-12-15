Обещанного три года ждут: Изменился ли Петербург с приходом Беглова

Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, Александр Беглов делал акцент на нескольких основных направлениях по улучшению жизни в городе: инфраструктура («Комфортный город»), поддержка промышленности, бизнеса, туризма и науки («Умный город»), прозрачная политика («Открытый город») и социальные изменения («Социальный город»).

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Прошло более трех лет с тех пор, как Беглов стал фактическим градоначальником Санкт-Петербурга. Однако за это время удалось выполнить далеко не все: воодушевляющие обещания обернулись крахом, и теперь петербуржцы грустно смотрят в сторону Москвы и завидуют результатам работы Сергея Собянина. В начале декабря петербурженка написала письмо Собянину с просьбой спасти разрушающийся кинотеатр «Москва» на Старо-Петергофском проспекте, который уже 13 лет стоит без реконструкции и разрушается.

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«Возможно, только правительство города Москвы теперь сможет защитить памятник архитектуры с одноименным названием в Санкт-Петербурге. Последняя надежда, что Сергей Собянин на личном примере сможет показать, как администрация города умеет заботиться о своем культурном наследии. Когда здание с названием "Москва" десятилетиями стоит в упадке — это позор», — сообщила женщина.

Как же Сергею Собянину удалось завоевать доверие не только москвичей, но и жителей других регионов? Что может для этого сделать Александр Беглов?

Купить снегоуборочную технику

В октябре 2021 года Александр Беглов заявлял, что город готов к сезону снегопадов и уже приготовил необходимую технику для очистки дорог и вывоза снега на плавильные станции. В частности, он сообщил о 1 700 единицах снегоуборочной техники, которую можно задействовать для уборки улиц. Однако в самый тяжелый с точки зрения объемов снега день на улицы города вышли около тысячи машин. Петербуржцы задались вопросом, почему не задействован полный парк снегоуборочной техники.

Председатель парламента Санкт-Петербурга Александр Бельский попытался объяснить петербуржцам логику властей. Он заявил, что закупать больше снегоуборочной техники нерентабельно, так как основную часть времени машины будут простаивать.

«Сложности с уборкой снега были всегда, когда выпадает большое количество осадков. … Аномальное количество осадков может выпадать каждую зиму в какой-то кратковременный период времени. Если это действительно так, конечно, об этом говорят», — объяснил Александр Бельский.

Вместе с тем в Москве подобными вопросами не задаются: стоит задача — убрать снег, значит привлекается весь парк снегоуборочной техники. Недавние обильные снегопады, засыпавшие город, вызвали на улицу около 10 тысяч единиц снегоуборочной техники и более 79 тысяч специалистов.

Сохранить историческое наследие

Одним из предвыборных обещаний Александр Беглова было восстановление исторического фонда Петербурга. В рамках этой инициативы он даже предлагал привлекать средства к реставрации объектов культурного наследия, введя социальный сбор с иностранных туристов.

Однако элементы декора и лепнина как сыпались на головы петербуржцам, так и продолжают сыпаться. Более того, за последние шесть лет, большая часть которых приходится на период правления Александра Беглова, Санкт-Петербург лишился 77 исторических объектов. Ответственность за это несет главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев, занявший свой пост в 2015 году. В апреле этого года было подчитано, что за последние полтора десятилетия в Петербурге снесли многие здания исторического значения и целые кварталы. Вместо них возводятся жилые комплексы и бизнес-центры — и это при том, что центральная часть Санкт-Петербурга включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Более того, многие петербуржцы подозревают, что многочисленные пожары, например, как на «Невской мануфактуре», не случайны — это простой способ освобождения территории для дальнейшей застройки.

Работами по реставрации жилых домов в Петербурге горожане также недовольны. За ближайшие десять лет в городе планируют восстановить 255 разрушающихся домов-памятников. Власти обещают вернуть в здания подлинные двери, перекрасить оконные рамы и демонтировать незаконные кондиционеры. Однако о том, как будут выглядеть результаты реставрации, пока судить нельзя. Пока есть только неудачные примеры, когда в исторические здания ставили пластиковые стеклопакеты и двери, а богатую лепнину нещадно переделывали местные мастера на свой лад.

В то же время в Москве за последние десять дет были отреставрированы 1 700 памятников, многие знаковые объекты для города предстали в новом качестве — не только как культурные объекты, но и как общественные пространства, которым активно пользуются горожане. Работа по восстановлению исторического фонда столицы продолжается. В Москве за первые семь лет мэрства Собянина были потеряны 159 памятников.

Оборудовать парки и рекреационные зоны

Еще одним пунктом предвыборной кампании Беглова было обещание реконструировать старые парки и разбить новые пространства для отдыха горожан. В частности, был обещан арт-парк у Биржевого моста «Тучков буян». Казалось, что ничто не сможет помешать воплощению этого масштабного проекта, однако в мае этого года появилась информация, что реализация проекта приостановлена из-за нерешенного вопроса о передаче земли.

В 2019 году Беглов заявлял, что в каждом районе обязательно должна быть своя зеленая зона. Но этот вопрос по-прежнему остается нерешенным — особенно для окраинных районов. За три года губернаторства Беглова были благоустроены 185 зеленых зон. Также были созданы два значимых объекта: парк Героев-Пожарных и Ивановско-Щемиловский сад. В сентябре 2019 года была отремонтирована часть Муринского парка, восстановлен парк усадьбы Орловых-Денисовых и создан променад на набережной Карповки.

При этом в Москве за десять лет мэрства Сергея Собянина были восстановлены около 886 парков и скверов площадью более 19,5 тысячи гектаров. Более того, за это время в Москве благоустроили 441 улицу и общественное пространство, протяженностью 337,7 километра. Также были реконструированы 36 набережных, которые теперь принадлежат не автомобилистам, а пешеходам.

Достроить станции метро

Придя к власти, Сергей Собянин первым делом взялся за реорганизацию транспортной системы. За десять лет в Москве была проведена огромная работа, построены десятки станций метро, реконструированы 15 вылетных магистралей, модернизированы 18 развязок на МКАД. За десять лет уложили 1 050 километров дорог — четверть от общего объема улично-дорожной сети города. Время в пути из дома до работы для москвичей сократилось на 70%.

Придя к власти в 2019 году, Александр Беглов пообещал построить 29 станций метро до 2032 года. Однако за три года его губернаторства были открыты всего четыре станции метро: «Международная», «Проспект Славы», «Дунайская», «Шушары». При этом долгие годы ведутся разговоры об открытии станций «Путиловская», «Юго-Западная», «Горный институт», «Театральная», «Богатырская», «Каменка», «Шуваловский проспект» — но планы постоянно отодвигаются.

Обновить трубы и коммуникации

В Петербурге совокупная протяженность теплосетей составляет более восьми тысяч километров. Треть из них — нуждается в замене. Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения Санкт-Петербурга» предусматривала потратить до 2025 года 102,3 млрд рублей на обновление сетей.

Однако трубы продолжают прорываться по всему городу, особенно — в зимний период. Так, 13 декабря прорвало трубу с кипятком на Маршала Захарова. В декабре подобных случаев уже было несколько: в начале месяца на улице Есенина возник транспортный коллапс из-за разлива горячей воды. Подобная ситуация произошла 4 декабря на уже упомянутой улице Маршала Захарова — тоже разлив горячей воды. К сожалению, это далеко не последний случай.

В Москве с 2017 года по программе «Моя улица» были обновлены несколько десятков километров газовых и канализационных систем. Если в целом по стране износ вырос на 4,7%, в Москве этот показатель, напротив, уменьшился на 2,9%.