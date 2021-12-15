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53 минуты назад

Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в России

Президент России Владимир Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок в границах городов. До конца года требуется ликвидировать 111 таких объектов, однако по подавляющему большинству из них — 104 свалкам — нет документации. Слова российского лидера, сказанные на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает РИА Новости.

Путин удивился несвоевременной ликвидации свалок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В ходе того же заседания глава государства сказал, что к настоящему моменту в границах городах закрыто 30 несанкционированных свалок, предстоит убрать еще 12 таких объектов, сообщает ТАСС.

Министр природы Александр Козлов попросил, чтобы у глав регионов была личная ответственность за ситуацию со свалками.

В октябре Путин поручил кабмину ускориться в решении вопроса о ликвидации несанкционированных свалок в границах городов. Основные усилия государства также должны быть направлены на борьбу с загрязняющими выбросами, подчеркнул российский лидер.

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, разобраться с опасными свалками в рамках распоряжения президента и принять максимальные меры планируется до конца 2023 года.

Общество,Виктория Абрамченко,Александр Козлов,Владимир Путин,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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