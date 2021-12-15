Россиян обязали покидать дома при чрезвычайной ситуации

Госдума приняла закон, обязывающий граждан эвакуироваться при пожаре или наводнении. Нижняя палата парламента в третьем чтении одобрила поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

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Как подчеркивается в документе, принудительной эвакуации не будет — уезжать придётся, «когда существуют достоверные основания полагать, что люди могут пострадать в результате ЧС».

Решение об эвакуации будет принимать правительственная или муниципальная комиссия — либо руководитель организации, если речь идёт о спасении её сотрудников. Если гражданин откажется покинуть опасную зону, ему выпишут штраф на сумму 1000 — 30 000 рублей.

Вопрос, кто будет охранять дома и другое имущество на месте чрезвычайной ситуации, пока прорабатывается. Воровство, грабёж, мародерство в любом случае уголовно наказуемы, напомнили в Госдуме.

Кроме того, «охрана общественного порядка в чрезвычайных ситуациях, а также оцепление местности уже возложены на соответствующие органы МВД России и Росгвардию», говорится на сайте Госдумы.

Сейчас спасателям приходится уговаривать россиян покидать опасные зоны, вместо того чтобы тушить пожары, рассказал замглавы МЧС Алексей Серко.

«В итоге, когда наступают последствия, мы вынуждены пострадавших на руках выносить, спасать, и не всегда это возможно», — сообщил замруководителя ведомства.