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49 минут назад

Россиян обязали покидать дома при чрезвычайной ситуации. Иначе — штраф

Госдума приняла закон, обязывающий граждан эвакуироваться при пожаре или наводнении. Нижняя палата парламента в третьем чтении одобрила поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Россиян обязали покидать дома при чрезвычайной ситуации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как подчеркивается в документе, принудительной эвакуации не будет — уезжать придётся, «когда существуют достоверные основания полагать, что люди могут пострадать в результате ЧС».

Решение об эвакуации будет принимать правительственная или муниципальная комиссия — либо руководитель организации, если речь идёт о спасении её сотрудников. Если гражданин откажется покинуть опасную зону, ему выпишут штраф на сумму 1000 — 30 000 рублей.

Вопрос, кто будет охранять дома и другое имущество на месте чрезвычайной ситуации, пока прорабатывается. Воровство, грабёж, мародерство в любом случае уголовно наказуемы, напомнили в Госдуме.

Кроме того, «охрана общественного порядка в чрезвычайных ситуациях, а также оцепление местности уже возложены на соответствующие органы МВД России и Росгвардию», говорится на сайте Госдумы.

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Сейчас спасателям приходится уговаривать россиян покидать опасные зоны, вместо того чтобы тушить пожары, рассказал замглавы МЧС Алексей Серко.

«В итоге, когда наступают последствия, мы вынуждены пострадавших на руках выносить, спасать, и не всегда это возможно», — сообщил замруководителя ведомства.

Всего за 2020 год ущерб от чрезвычайных ситуаций составил 163,78 млрд рублей. Более 150 млрд из них приходится на техногенные аварии.

Общество,Росгвардия,МЧС,Госдума,МВД,
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