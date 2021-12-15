В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 73.85EUR 83.24
Войти в почту
38 минут назад

Умер легендарный эксперт СССР по антибиотикам

В возрасте 100 лет скончался один из первых специалистов в Советском Союзе по антибиотикам Николай Егоров. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт биотехнологического центра МГУ имени М.В. Ломоносова.

Умер легендарный эксперт СССР по антибиотикам
Фото: МГУ имени М.В.ЛомоносоваМГУ имени М.В.Ломоносова

«14 декабря 2021 года на 101-м году ушел из жизни легендарный профессор Московского университета Николай Сергеевич Егоров», — сказано в сообщении.

Легендарный ученый являлся лауреатом Государственной премии СССР, а также заслуженным деятелем науки и почетным работником высшего профессионального образования России, заслуженным профессором Московского университета, а также выдающимся микробиологом и биотехнологом.

Егоров принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения и последующей демобилизации он решил связать свою жизнь с Московским университетом. В 1948 году он окончил кафедру микробиологии, а после этого его признали одним из выдающихся специалистов Советского Союза в области разработки антибиотиков.

Кроме того, Николай Егоров с 1967 по 1988 год работал заместителем главы министерства высшего и среднего образования СССР, а также одновременно руководил кафедрой микробиологии.

Ранее Советский и российский ученый-геофизик, член-корреспондент РАН Александр Соловьев скончался в Москве на 74-м году жизни. Он внес вклад в развитие математических методов решения ряда ключевых задач наук о твердой Земле.

Общество,Николай Егоров,Александр Соловьев,РАН,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители