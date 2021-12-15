Умер легендарный эксперт СССР по антибиотикам

В возрасте 100 лет скончался один из первых специалистов в Советском Союзе по антибиотикам Николай Егоров. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на сайт биотехнологического центра МГУ имени М.В. Ломоносова.

Фото: МГУ имени М.В.Ломоносова МГУ имени М.В.Ломоносова

«14 декабря 2021 года на 101-м году ушел из жизни легендарный профессор Московского университета Николай Сергеевич Егоров», — сказано в сообщении.

Легендарный ученый являлся лауреатом Государственной премии СССР, а также заслуженным деятелем науки и почетным работником высшего профессионального образования России, заслуженным профессором Московского университета, а также выдающимся микробиологом и биотехнологом.

Егоров принимал участие в Великой Отечественной войне. После ранения и последующей демобилизации он решил связать свою жизнь с Московским университетом. В 1948 году он окончил кафедру микробиологии, а после этого его признали одним из выдающихся специалистов Советского Союза в области разработки антибиотиков.

Кроме того, Николай Егоров с 1967 по 1988 год работал заместителем главы министерства высшего и среднего образования СССР, а также одновременно руководил кафедрой микробиологии.