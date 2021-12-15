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1 час назад

В Подмосковье спилили главное новогоднее украшение страны. Видео

Ель, которая станет украшением Соборной площади московского Кремля в новогодние праздники, спилили в лесничестве поселка Фряново в Московской области во вторник.

C апреля текущего года специальная комиссия отбирала из 37 заявленных на конкурс хвойных деревьев из лесничеств Подмосковья главное украшение Нового года. Победа досталась 90-летней лесной красавице высотой 28 метров.

Как рассказал заместитель начальника главного эксплуатационного управления делами президента России Анатолий Кочанов, чтобы стать украшением Соборной площади, елке должно быть около 100 лет, так как к этому возрасту хвойные деревья обычно завершают жизненный путь, и такая мера позволит нанести наименьший урон природе.

Главное украшение этого года спилили и погрузили на платформу. Через несколько часов отдыха ель автопоездом отправится в Москву для установки в Кремле.

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