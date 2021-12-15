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41 минуту назад

Среди огней и ангелов: как Москву украсили к Новому году

Москву украсили к Новому году – на столичных улицах установлены световые арки, огромные блестящие шары и гирлянды. Возле станций метро в центре стоят елки, уличные фонари обвешаны гирляндами. Светящиеся цифры «2022», к примеру, установлены у «Кропоткинской».

Аниматор в костюме ангела у Большого театра в Москве, декабрь 2021 года
1/14 Аниматор в костюме ангела у Большого театра в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
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Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
2/14 Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Девушки фотографируются на Тверской улице в Москве, декабрь 2021 года
3/14 Девушки фотографируются на Тверской улице в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве, декабрь 2021 года
4/14 Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
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Метро Кропоткинская, декабрь 2021 года
5/14 Метро Кропоткинская, декабрь 2021 года
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Артисты и посетители на ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
6/14 Артисты и посетители на ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Прохожие на Цветном бульваре в Москве, декабрь 2021 года
7/14 Прохожие на Цветном бульваре в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
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Посетители катаются на карусели на Гум-Ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
8/14 Посетители катаются на карусели на Гум-Ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Предновогодняя Москва, декабрь 2021 года
9/14 Предновогодняя Москва, декабрь 2021 года
Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор, декабрь 2021 года
10/14 Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор, декабрь 2021 года
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
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Ярмарка на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
11/14 Ярмарка на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
12/14 Новогодняя ярмарка на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Евгений Одиноков/РИА «Новости»
Предновогодняя Москва, декабрь 2021 года
13/14 Предновогодняя Москва, декабрь 2021 года
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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Карусель на Гум-Ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
14/14 Карусель на Гум-Ярмарке на Красной площади в Москве, декабрь 2021 года
Фото: Максим Чурусов/ТАСС

В столице несколько дней назад открылся фестиваль «Путешествие в Рождество», он продлится до 9 января. На Площади Революции фестивальная площадка украшена в купеческом стиле. На Тверской – атмосфера рождественских балов и «Щелкунчик».

На Красной площади уже открылась новогодняя ярмарка, где можно угоститься пирожками и калачами, морсом и глинтвейном. По всей Москве заработали полторы тысячи катков, где можно покататься на коньках. С наступлением темноты на ледовых площадках включают яркую иллюминацию.

Накануне в Подмосковье срубили главную рождественскую ель страны, которую установят на Соборной площади Кремля.

Возраст дерева – 90 лет, она выросла в 1931 году. Высота дерева – порядка 28 метров, а размах ветвей достигает десяти метров.

Общество,Фото,
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