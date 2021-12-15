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57 минут назад

Вирусолог заподозрил англичан в создании омикрона

Новый штамм коронавируса «омикрон» может иметь искусственное происхождение, о чем говорит соединение в нем всех предыдущих мутаций вируса. Об этом в интервью «Радио России» заявил член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии Российской академии наук Петр Чумаков. Ученый предположил, что за появлением омикрона могут стоять англичане.

Вирусолог заподозрил англичан в создании омикрона
Фото: ReutersReuters

Новый штамм коронавируса B.1.1.529 изначально был обнаружен в Южной Африке. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала его греческой буквой «омикрон» и включила в группу «вызывающих обеспокоенность». Также эксперты пришли к предварительным выводам о том, что риск заражения этим штаммом является «повышенным».

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По мнению Чумакова, новый штамм создан искусственно и сделан «супер ослабленным». При этом, благодаря своей заразности, он очень быстро вытеснит штамм коронавируса «дельта».

«Они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно. То есть когда он эволюционировал, там возникали какие-то мутации, которые вызывали какие-то изменения в его свойствах. Более того, они ввели еще вставочку из трех аминокислот. Как она могла возникнуть так независимо в этом штамме – никто не может объяснить», - пояснил он.

Эксперт уверен, что новый штамм был запущен, так как «решили прекратить пандемию».

«У меня такое впечатление, что это все действительно искусственное: и начало, и конец. И сейчас просто настал такой момент, когда по каким-то политическим соображениям решили быстренько завернуть пандемию», - заметил Петр Чумаков.

При этом член-корреспондент РАН назвал тех, кто может стоять за созданием штамма «омикрон», пишет РБК.

«Я считаю, что это англичане. Решили прекратить сейчас пандемию, потому что настала пора решительных каких-то изменений в мире», - заявил Петр Чумаков.

На фоне быстрого распространения «омикрона» Россия с полуночи 28 ноября ограничила въезд из ЮАР, Ботсваны, Намибии, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Танзании, Эсватини и Гонконга. Также Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-тестов с 72 до 48 часов и ввел 14-дневный карантин для людей, прибывающих из стран риска. Омикрон-штамм уже выявили у 15 россиян, вернувшихся из ЮАР.

Общество,ВОЗ,РАН,Роспотребнадзор,
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