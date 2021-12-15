Вирусолог заподозрил англичан в создании омикрона

«Они собрали все мутации, которые были известны, которые встречались в этом вирусе уже спонтанно. То есть когда он эволюционировал, там возникали какие-то мутации, которые вызывали какие-то изменения в его свойствах. Более того, они ввели еще вставочку из трех аминокислот. Как она могла возникнуть так независимо в этом штамме – никто не может объяснить», - пояснил он.